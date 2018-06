Mandalay Resources Corporation går ut med uppdateringar om borrningsprogrammet vid Youle-ådran vid Costerfield-gruvan i Australien

TORONTO den 28 juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) (OTCQB:MNDJF) har nöjet att gå ut med en uppdatering från den senaste diamantborrningen vid Youle-ådran vid Costerfield-anläggningen i Victoria, Australien.



De allra senaste borresultaten från Youle-ådran sedan Mandalays pressmeddelande den 3 april 2018, bevisar än mer att mineraliseringar i ådersystem förblir oavbrutna på djup. Den nuvarande utbredningen för Youle-fyndet sträcker sig över 600 m och har ett djup på 150 m.

En översikt med det viktigaste från den senaste borrningen vid Youle omfattar följande prover:

BC020: 0.27m vid 165,1 g/t Au och 20,7 % Sb (30,2 g/t AuEq vid 1,8m brytningsbredd)

BC023: 0,16 m vid 551,0 g/t Au och 25,6 % Sb (54,3 g/t AuEq vid 1,8m brytningsbredd)

BC023W1: 0,38 m vid 148,7 g/t Au och 8,8 % Sb (34,2g/t AuEq vid 1,8m brytningsbredd)

BC031: 0,41 m vid 108,1 g/t Au och 22,4 % Sb (33,5 g/t AuEq vid 1,8m brytningsbredd)

Dominic Duffy President och Chief Executive Officer för Mandalay kommenterade: "Youle-upptäckten är mycket spännande för Mandalay, då vår borrningskampanj fortsätter att visa på konsekventa högkvalitativa resultat som har en liknande strukturell uppsättning som de tidigare utvunna Augusta- och Cuffley-malmgångarna. Mandalays nuvarande fyllnadsborrningsprogram och relaterade studier utförs med avsikten att leverera tillskott till mineralreserven från Youle i vår uppdatering av mineraltillgångarna- och reserverna vid årsslutet för 2018. Den höga kvaliteten tillsammans med det faktum att Youle-ådran ligger relativt nära där vi just nu bryter, ger en god potential till att det kan bli nästa gångbara källa till ädelmetaller för Mandalay vid Costerfield."

Dominic Duffy avslutade, "Youle-upptäckten har en stark potential att fortsätta Mandalays trend med löpande ersättning av mineralreserver vid Costerfield som pågått de senaste åtta åren och visar på anmärkningsvärda möjligheter i området. Mandalay avser att öka medlen för brownfields-prospekteringen under 2019 med målet att göra fler upptäckter."

Figur 1: Youle-borrning - Plan och lång sektion

Det finns en figur som medföljer detta meddelande på

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/174033ce-7836-4b37-b15b-985f0f2347b8 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/174033ce-7836-4b37-b15b-985f0f2347b8)

Obs!

- Verklig bredd är endast en preliminär uppskattning och kanske inte speglar den slutliga verkliga bredden som används i tillgångens uppskattning

- AuEq(g/t) = Au(g) + Sb(5) x (pris per 10 Sb (kg) x Sb återvinning (%) / pris per 1 Au (g) x Au återvinning (%))

Figur 2: Youle-borrning - Schematisk korssektion

Det finns en figur som medföljer detta meddelande på

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb2b8fff-9be5-47ab-99dc-822c10f1511b (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb2b8fff-9be5-47ab-99dc-822c10f1511b)

Borrningsuppgifter för Youle finns i tabellen nedan:

Tabell 1: Youle borresultat (april 2018 till juni 2018)

Hole ID Hole Completion Date Total hole Depth Intercept Easting (Mine Grid) Intercept Northing (Mine Grid) Intercept Elevation (Mine Grid) Drilled Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Sb Grade (%) AuEq (g/t) over min. 1.8m mining width BC020 10/04/2018 399.9 15395 6887 915 0.33 0.27 165.1 20.7 30.2 BC022 4/04/2018 600.0 15339 7035 788 0.10 0.09 37.0 10.0 2.7 BC023 24/04/2018 500.9 15329 7109 757 0.20 0.16 551.0 25.6 54.3 BC023W1 17/05/2018 458.5 15352 7114 792 0.49 0.38 148.7 8.8 34.2 BC025W1 15/05/2018 497.9 15324 6947 815 0.52 0.49 50.3 4.9 16.1 BC027 10/05/2018 431.0 15337 6853 837 0.13 0.12 12.1 4.1 1.3 BC029W1 29/05/2018 422.5 15349 6881 863 0.45 0.40 33.8 24.0 16.8 BC030 8/06/2018 404.4 15370 6885 889 0.14 0.13 13.5 9.4 2.2 BC031 29/05/2018 441.1 15365 6781 917 0.43 0.41 108.1 22.4 33.5 BC032W1 25/05/2018 381.0 15368 6962 863 0.34 0.33 73.1 16.0 18.6 BC033 15/06/2018 440.5 15373 6935 882 0.32 0.29 22.3 19.5 9.2



Fyllnadsborrningen under de kommande sex månaderna siktar på att bevisa den ekonomiska potentialen för den centrala delen av Youle, genom att borra med ett hålmellanrum på cirka 40 m. Bolaget förväntar sig även att kunna utföra utvidgningsborrning längs fyndet och på djup, med målet att utöka mineraliseringen till ett djup på 700 RL. Detta program förväntas omfatta 37 hål.

Borrningshistorik vid Youle

Mandalay har borrat 39 diamanthål i området runt den gamla Costerfield-gruvan i tre omgångar (2011, 2014 och 2017-till nu). Bolaget rapporterade betydande tidiga resultat från Youle-borrprogrammet i juli 2017 (se Mandalays pressmeddelande från den 24 juli 2017) och i april 2018 (se Mandalays pressmeddelande från den 3 april 2018). Takten på borrningen drogs upp under slutet av 2017. Detta program har fortsatt under 2018 och Mandalay ökar sina ansträngningar för att Youle ska finnas med bland mineralreserverna i bolagets uppdatering av mineraltillgångar- och reserver vid årsslutet för 2018.

Borrning och analyser

Borrning med diamantkärna registrerades och provades av geologer vid Costerfield. Samtliga prover skickades för provförberedelse och analys till Onsite Laboratory i Bendigo, Victoria, Australien. Geologisk och metallurgisk personal har implementerat QA/QC-processer som omfattar att man regelbundet skickar in standardreferensmaterial och råämnen med borrprover för analys. Standardreferensmaterial har certifierats av Geostats Pty Ltd. (se rapporten från den 29 mars 2018, med namnet "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report", som finns på SEDAR (www.sedar.com) och på Bolagets webbplats (www.mandalayresources.com). Den innehåller en fullständig beskrivning av metoder för borrning, prover och analyser.)

Behörig person:

Chris Gregory, Vice President för Operational Geology and Exploration vid Mandalay Resources, är medlem i Australian Institute of Geoscientists (AIG), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

