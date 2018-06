Independent Research senkt Wirecard auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers enteile einer vernünftigen Bewertung, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Bewertungskennziffern für 2018 und auch für 2019 lägen deutlich über den historischen Werten - teilweise sogar fast doppelt so hoch.

Kepler Cheuvreux hebt BP auf 'Buy' und Ziel auf 650 Pence

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 530 auf 650 Pence angehoben. Analyst Bertrand Hodee erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Ölpreisprognosen bis 2019. Dadurch stiegen seine Kursziele für die großen europäischen Ölkonzerne um im Schnitt 10 Prozent. Die Länder des Opec-Kartells verfügten in Zukunft über weniger ungenutzte Förderkapazitäten.

Nomura startet IBM mit 'Buy' - Ziel 160 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat IBM mit "Buy" und einem Kursziel von 160 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Technologiekonzern habe die Basis für ein bescheidenes, aber dauerhaftes Umsatzwachstum gelegt, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. IBM hebe sich mir Blick auf die Cloud-Lösungen von der Konkurrenz ab. Zudem sei das Wachstum im Analytics-Bereich dauerhaft.

JPMorgan senkt Ziel für Osram auf 50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram nach der Umsatz- und Gewinnwarnung des Lichtspezialisten von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konzern müsse eine stimmigere Entwicklung zeigen sowie konkrete Fortschritte, um etwa Marktanteilsverluste in seiner Autosparte zurückzugewinnen und damit auch das Investorenvertrauen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

CFRA hebt Ziel für Unibail-Rodamco-Westfield auf 240 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adrian Ng erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019 und berücksichtigte damit den Abschluss der Übernahme des Shoppingcenter-Unternehmens Westfield. Angesichts der hohen Qualität der Vermögenswerte des Konzerns bleibe es bei der Kaufempfehlung.

JPMorgan senkt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 3,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,30 auf 3,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bleibe bei seinem Ansatz, sich auf einzelne, bevorzugte Bankenwerte zu fokussieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies seien Qualitäts- und Dividendenwerte sowie Papiere von Banken mit Fokus auf Vermögensmanagement und Restrukturierung. Anteilsscheine von Banken aus Südeuropa sollten weiter gemieden werden mit Ausnahme der Unicredit.

JPMorgan senkt Ziel für Vestas auf 475 Kronen - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 485 auf 475 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Folgen höherer Stahlpreise sollten für den Windkraftkonzern in einem moderaten Ausmaß bleiben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die diesbezüglichen Sorgen hätten den Aktienkurs gedrückt, Kursschwächen seien aber Kaufgelegenheiten.

JPMorgan senkt Ziel für Siemens Gamesa - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa vor Quartalszahlen von 11,80 auf 11,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Margenschätzungen für den Windkraftkonzern. Er bevorzugt Vestas.

Goldman hebt Ziel für Puma SE auf 600 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 495 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) des Sportartikelherstellers dürften vor allem vom Wachstum in der Region Asien-Pazifik angetrieben werden, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz höherer Ausgaben wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland dürfte die Ebit-Marge zulegen. Im günstigsten Fall könne die Puma-Aktie sogar mit 735 Euro bewertet werden.

JPMorgan senkt Ziel für Commerzbank auf 11 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 11,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bleibe bei seinem Ansatz, sich auf einzelne, bevorzugte Bankenwerte zu fokussieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies seien Qualitäts- und Dividendenwerte sowie Papiere von Banken mit Fokus auf Vermögensmanagement und Restrukturierung. Anteilsscheine von Banken aus Südeuropa sollten weiter gemieden werden mit Ausnahme der Unicredit.

