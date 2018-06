Angetrieben von Aktien aus der Technologiebranche haben die US-Börsen am Donnerstag doch noch zugelegt. Auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fand den Weg ins Plus und schloss 0,41 Prozent höher auf 24 216,05 Punkten. Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China hielt sich jedoch weiter hartnäckig. Zudem enttäuschten Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal sowie zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Zuletzt hatte es widersprüchliche Signale im Handelsstreit gegeben. Am Mittwoch hatte es zunächst geheißen, der US-Präsident verzichte vorerst auf ein hartes Durchgreifen gegen chinesische Investitionen in US-Technologie. Anschließend sorgten jedoch Aussagen aus Trumps Umfeld wieder für Ungewissheit über den Kurs der US-Regierung. So hatte etwa Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow dem Sender "Fox Business" gesagt, dass dieser keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen.

Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es am Donnerstag um 0,89 Prozent auf 7031,60 Punkte nach oben. Der den breiten Markt widerspiegelnde S&P 500 rückte um 0,62 Prozent auf 2716,31 Zähler vor./ck/he

