True Leaf verzeichnet starkes Umsatzwachstum DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Jahresergebnis True Leaf verzeichnet starkes Umsatzwachstum 28.06.2018 / 23:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. True Leaf verzeichnet starkes Umsatzwachstum Umsätze aus dem Verkauf der True Hemp-Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere um 280 % im Jahresvergleich gestiegen VERNON, BC - 28. Juni 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere, hat die Ergebnisse für sein Geschäftsjahr zum 31. März 2018 bekannt gegeben und einen Rekordumsatz von 1,4 Millionen Dollar (CAD) verzeichnet. Diese Ergebnisse bedeuten eine Steigerung des Umsatzes um 280 % gegenüber dem Vorjahr (368.536 CAD) und eine Steigerung des Umsatzes im vierten Quartal um 286 % im Jahresvergleich von 99.331 CAD auf 383.844 CAD. Das Umsatzwachstum wurde in erster Linie von der Ausweitung der Reichweite der Tochter True Leaf Pet auf neue Ladengeschäfte und im Internet getragen. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind mittlerweile in 1.800 Ladengeschäften weltweit erhältlich, wie etwa in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa über Einzelhändler wie PetSmart Canada, Pets Corner UK und Amazon. True Leaf Pet, eine Tochter von True Leaf, ist ein Pionier in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere, die beruhigende Wirkung haben, die Gesundheit von Hüfte und Gelenken fördern und die Immun- und Herzfunktion unterstützen. Die True Hemp-Linie des Unternehmens gehört zu den ersten Haustierprodukten auf Hanfbasis, die weltweit vermarktet werden. "Das starke Umsatzwachstum von True Leaf Pet zeigt, dass sich die Tierhalter weltweit natürliche Produkte mit echtem gesundheitlichen Nutzen für ihre Haustiere wünschen", sagte Darcy Bomford, Gründer und CEO von True Leaf. "Die Kunden greifen immer wieder auf unsere Produkte zurück, weil sie die Ergebnisse sehen können - sie vertrauen unseren Produkten." Über seine andere Tochter, True Leaf Medicine, errichtet das Unternehmen den True Leaf Campus, eine Cannabisaufzucht- und Produktionsanlage, die medizinischen Cannabis für Menschen im Rahmen des Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations- (ACMPR)-Programms von Health Canada bereitstellen wird. Die erste Phase des Projekts umfasst ein zweistöckiges Zentrum mit 9.000 Quadratfuß Fläche für den anfänglichen Anbau, Labordienstleistungen, die Extraktion ganzer Pflanzen und die Herstellung der therapeutischen Cannabisprodukte sowie eine 16.000 Quadratfuß große Anlage für die Cannabisaufzucht. Durch den Besitz des 40 Acres großen Grundstücks in Lumby (British Columbia) ist das Unternehmen gut aufgestellt, um zur Befriedigung der zukünftigen Marktnachfrage zu expandieren. Höhepunkte des Geschäftsjahres 2018 - Der Umsatz von True Leaf Pet stieg im Geschäftsjahr 2018 um 1.031.975 CAD oder 280 % auf 1,4 Millionen CAD. - Die starke Bilanz von True Leaf ist das Ergebnis des beträchtlichen Barmittelbestands, der Erhöhung der Lagerbestände und des Betriebskapitals zur Unterstützung einer Umsatzsteigerung sowie der Investitionen in das Grundstück und den Bau des True Leaf Campus. Der Gesamtwert der Aktiva des Unternehmens stieg von 770.000 CAD im Jahr 2017 auf 16 Millionen CAD im Jahr 2018. - True Leaf Pet hat seine Vertriebskraft in Ladengeschäften und im Internet ausgebaut. Die Produkte von True Leaf Pet sind mittlerweile in mehr als 1.800 Geschäften weltweit und bei Amazon erhältlich. - True Leaf erzielte aus einer Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 14 Millionen CAD und ist damit das erste in Kanada notierte Cannabisunternehmen, das eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gemäß Regulation A+ durchgeführt hat - Das Unternehmen erwarb ein 40 Acres großes Grundstück in Lumby (B.C.) für die Errichtung seiner Cannabisanbau- und Produktionsanlage. - Das Unternehmen setzte den ersten Spatenstich für den True Leaf Campus, seine Cannabisanbau- und Produktionsanlage. - True Leaf hat die Mitglieder seines Medical Advisory Board und seines Teams für den Cannabisanbau ernannt sowie Edison Advisors als seinen Berater für IR-Angelegenheiten in den USA verpflichtet. - Das Unternehmen beauftragte Hill+Knowlton Strategies als Berater für Regierungsbeziehungen und hat die Branding- und Kreativagentur Dossier damit betraut, die Markteinführung seiner Produkte zu unterstützen. Höhepunkte nach Ende des Geschäftsjahres 2018 - True Leaf verstärkte sein Führungsteam mit der Ernennung von Don Chisholm zum Chief Marketing Officer von True Leaf. Herr Chisholm ist Innovation Director und Mitbegründer von Dossier, True Leafs Branding-Partner. - Das Unternehmen gab bekannt, dass der Bau des True Leaf Campus bereits weit fortgeschritten ist und planmäßig bis Herbst 2018 abgeschlossen wird. - True Leaf Pet hat dem europäischen Markt auf der Interzoo, der weltweit größten Fachmesse für die internationale Heimtierbranche, seine ersten funktionellen Leckerbissen auf Hanfsamenbasis für Katzen präsentiert. - Die True Hemp-Produkte wurden vom National Animal Supplement Council (NASC) zertifiziert - eine der höchsten Zertifizierungen in der Heimtierbranche. Informationen zum Webcast und der Telefonkonferenz True Leaf wird am Mittwoch, den 11. Juli 2018, um 17:00 Uhr EST (14:00 Uhr PST) eine Telefonkonferenz zur Erörterung des Jahresergebnisses veranstalten. Unmittelbar nach den Ausführungen von True Leaf während der Telefonkonferenz am 11. Juli wird das Management eine Frage-und-Antwort-Runde (Q&A) veranstalten, um auf die Anliegen der Aktionäre einzugehen. True Leaf lädt alle Investoren, Medienvertreter und Interessenten ein, ihre Fragen an ir@trueleaf.com oder an den IR-Berater von True Leaf unter tpatel@edisongroup.com zu schicken. Bitte reichen Sie alle Fragen bis spätestens Montag, den 9. Juli 2018 ein. Link zum Webcast (für die Live-Übertragung und die Aufzeichnung): https://webcasts.eqs.com/trueleaf20180711. Einwahlnummern für die Telefonkonferenz (Teilnehmer): Gebührenfrei: 877-407-0312 Gebührenpflichtig: 201-389-0899 Bestätigungsnummer: 13681284 Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischen Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung des True Leaf Campus, der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt zunächst eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind derzeit in 1.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich. www.trueleaf.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Canadian Venture Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699995 28.06.2018

ISIN CA89785C1077 CA89785C1077

AXC0324 2018-06-28/23:10