Von Erich Schwartzel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktionäre von Walt Disney und 21st Century Fox werden am 27. Juli über den geplanten 71 Milliarden US-Dollar schweren Erwerb von großen Teilen der 21st Century Fox Inc durch den US-Unterhaltungskonzern abstimmen. Ursprünglich war das Votum bereits für den 10. Juli vorgesehen gewesen. Die beiden Aktionärstreffen waren jedoch auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben worden, nachdem der Kabelkonzern Comcast den beiden Unternehmen mit einer unerwünschten Gegenofferte in die Parade gefahren war. Sowohl Disney als auch Fox empfehlen ihren Aktionären, für die geplante Transaktion der beiden Unternehmen zu stimmen.

Am Vortag hatte das US-Justizministerium Walt Disney den geplanten Erwerb von Teilen von 21st Century Fox bereits genehmigt, das Plazet aber wegen kartellrechtlicher Bedenken an Auflagen geknüpft. So muss der Unterhaltungskonzern die regionalen Sportsender von Fox verkaufen. Disney hat der Veräußerung von 22 Sendern bereits zugestimmt

Disney und Fox hatten im Dezember einen 52,4-Milliarden-Dollar-Aktiendeal besiegelt, den Comcast Mitte Juni mit einem 65 Milliarden-Dollar-Barangebot, oder 35 Dollar je Fox-Aktie, übertrumpfte. Disney wiederum stach das Comcast-Angebot in der vergangenen Woche mit einem verbesserten Angebot im Wert von 71,3 Milliarden Dollar aus.

21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Muttergesellschaft vom Wall Street Journal und Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 18:00 ET (22:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.