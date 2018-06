The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AD03 DZ BANK CLN E.9522 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD11 DZ BANK CLN E.9523 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K18 DZ BANK IS.A954 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K83 DZ BANK IS.A961 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SL8 LB.HESS.THR.CARRARA06T/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SM6 LB.HESS.THR.CARRARA06U/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SQ7 LB.HESS.THR.CARRARA06X/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SR5 LB.HESS.THR.CARRARA06Y/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SU9 LB.HESS.THR.CARRARA06Z/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SV7 LB.HESS.THR.CA.TIL.06F/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SW5 LB.HESS.THR.CA.TIL.06G/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000012B88 SPANIEN 18-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1848770407 EIB EUR.INV.BK 18/23 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1850111789 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1850289171 BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1851229218 QUEBEC PROV. 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA 7CR XFRA CA37955Q1090 GLOB.DAILY FANT.SP. EQ00 EQU EUR N

CA ASL XFRA DE000A2JNWZ9 AKASOL AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 7PB XFRA CA92852M1077 VIVA GOLD CORP. EQ01 EQU EUR N