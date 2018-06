The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA WIBD XFRA AT0000A0PQY4 WIENERBERGER 11-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0109889128 AKADEMIS.HUS 10-18 MTN BD00 BON CHF N

CA KW5P XFRA DE000A0SLD89 K.F.W.ANL.V.08/2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3VC2 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4YT3 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AJX4 UC-HVB IS1795 BD00 BON EUR N

CA BA32 XFRA DE0001108538 BUNDANL.V.08/18NK OZSS BD01 BON EUR N

CA BB35 XFRA DE0001135358 BUNDANL.V. 08/18 BD01 BON EUR Y

CA BA17 XFRA DE0001143212 BUNDANL. KPS 4.7.18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE0008121682 DZ BANK IS.3651VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JB3 HSH NORDBANK KK 7 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GB0 NORDLB EINBECK ANL. 12/18 BD02 BON EUR N

CA AD1 XFRA DE000A161440 AUDEN AG INH.EO 1 EQ00 EQU EUR Y