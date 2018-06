FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSAG XFRA DE0005855183 MS INDUSTRIE AG 0.030 EUR

SUR XFRA DE0005176903 SURTECO SE 0.800 EUR

B5A XFRA DE0005168108 BAUER AG 0.100 EUR

VIH XFRA DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.600 EUR

GKE XFRA CNE100000353 HISENSE KEL.EL.HLDG.H YC1 0.057 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.532 EUR

G3C XFRA AU000000GNC9 GRAINCORP LTD. 0.051 EUR

CI9 XFRA CNE1000016V2 CITIC SECURITIES H YC 1 0.052 EUR

6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.095 EUR

KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.518 EUR

CN6 XFRA KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H. 0.001 EUR

XFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.035 EUR

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.100 EUR

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.138 EUR

4OWA XFRA BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 0.129 EUR

CH2 XFRA SE0005999778 COM HEM HLDG AB (PUBL) 0.288 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.019 EUR

CHX XFRA PLCIECH00018 CIECH S.A. ZY 5 1.719 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.371 EUR

2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.006 EUR

INNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.001 %

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.431 EUR

83B XFRA KYG8875G1029 3SBIO INC. DL -,00001 0.008 EUR

GC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.269 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.345 EUR