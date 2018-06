FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

FP8D XFRA AT0000709977 IQAM EQUITY US RT 4.509 EUR

EUA2 XFRA FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11 0.120 EUR

XFRA FR0012719565 TIKEHAU CAP.PARTS15/22 CV 650.000 EUR

2DO XFRA IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,38 0.230 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN

KO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EUR