Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zürich (pta008/29.06.2018/07:00) - Das Wohnungsunternehmen Peach Property Group eröffnet am heutigen Freitag den ersten Flagship-Store für Mieter in Oberhausen mit einem großen Fest. Direkt in der Fußgängerzone und mitten in der Innenstadt gelegen, dient der rund 150 Quadratmeter große "Peach Point" in der Marktstraße 157 nicht nur als zentrale Anlaufstelle bei sämtlichen Vermietungs- und Verwaltungsfragen, sondern insbesondere auch als Treffpunkt für Mieter. Der neue Peach Point ist täglich von 9 bis 17 Uhr (montags bis freitags) geöffnet und soll neben einer umfassenden Beratung zu allen Mieterbelangen einen zentral gelegenen Ort zum Verweilen und Arbeiten für alle Mieter von Peach und einen direkten Dialog mit und zwischen den Mietern bieten. Weiterhin sind zukünftig gemeinsame Veranstaltungen geplant. Die börsennotierte Peach Property Group mit deutschem Hauptquartier in Köln und rund 8.400 Wohnungen in Deutschland, davon mehr als 1.000 in Oberhausen, präsentiert sich mit diesem einzigartigen Angebot für seine Mieter als nachhaltiger Partner rund um das Thema Wohnen mit einem Plus an Service.



Herausragend ist das umfangreiche Angebot im Peach Point vor allem im Community-Bereich. Dazu gehören stundenweise kostenfreie und moderne Arbeitsmöglichkeiten für Mieter an Computerplätzen mit Internetnutzung und Druckmöglichkeiten, Handyladestationen sowie eine Werkstatt mit Werkzeugen und Leihgeräten. Regelmäßig wird es im Peach Point "Do-it-yourself" Workshops zum Beispiel zur Verlegung von Laminatböden, zum richtigen Streichen von Wänden oder zur Balkonbegrünung geben; darüber hinaus sind Veranstaltungen und Gespräche zu aktuellen Themen geplant. Ein breites Beratungsangebot sowie umfangreiche Informationen zu den Wohnungen der Peach Property Group, den verwendeten Baumaterialien und Optionen für die individuelle Ausstattung von Wohnungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Eingangsbereich im Peach Point lädt mit seiner gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre zum Verweilen und Schmökern der zahlreichen Literatur zu Wohn-Themen ein. Do-it-yourself-Ideen, die gleich an Ort und Stelle an der Werkbank ausprobiert werden können, runden das Angebot für die bestehenden und zukünftigen Mieter ab. Und auch die Kleinen können es sich in der Kinderecke bequem machen.



Mieternah zeigen sich auch die Vorstände der Peach Property Group bei der Eröffnung des ersten Peach Point, zu dem alle Mieter der Peach Property Group aus Oberhausen persönlich eingeladen wurden. Dabei wird ein spannendes Rahmenprogramm für Jung und Alt geboten, mit gratis Burgern aus dem "Peach on Tour" Food Truck, einer Tombola mit einer Monatsmiete als Hauptpreis, Vermietungsaktionen und Aktivitäten (u.a. einem Zauberer) für Kinder.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Für uns stehen unsere Mieter und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt - und das zeigen wir nun auch mit unserem ersten Peach Point mitten in der Oberhausener Innenstadt. Es ist eine ganz neue Art der Kommunikation mit Mietern mit einem innovativen Angebot. Darüber hinaus möchten wir im Shop natürlich auch mit Mietinteressenten in Kontakt treten und diese von unserem Angebot überzeugen. Wir werden an unseren größten Standorten künftig weitere Peach Points eröffnen und sind überzeugt, auf diese Weise für unsere Mieter greifbarer zu werden und so unsere Marke und das wofür sie steht, erlebbarer zu machen."



Kontakte: Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt.



Weitere Informationen unter http://peachproperty.com



(Ende)



Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Dr. Marcel Kucher Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com



ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1530248400348



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 29, 2018 01:00 ET (05:00 GMT)