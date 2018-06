Medienmitteilung

DKSH übernimmt das Getränkegeschäft von Davies Foods in Neuseeland

DKSH gibt die Übernahme des Getränkegeschäfts von Davies Foods in Neuseeland bekannt. Damit positioniert sich DKSH für weiteres Wachstum in Neuseeland.

Zürich, Schweiz, 29. Juni 2018 - DKSH, der führende Marktexpansionsdienstleister mit Schwerpunkt Asien-Pazifik, übernimmt das Getränkegeschäft von Davies Foods in Neuseeland. Das diversifizierte Sortiment von Davies ergänzt das lokale Produktportfolio von DKSH optimal. DKSH erwirbt die Produktmarkenrechte und wird die Vermarktung, den Vertrieb und die Distribution in den Supermärkten intensivieren und das Sortiment verstärkt über die bestehenden Vertriebsstrukturen von DKSH im Einzelhandel anbieten.

Davies Foods wurde 1984 gegründet. Die Getränkesparte von Davies Foods beinhaltet Energydrinks, Sport- und Softdrinks sowie Wasser und erwirtschaftete einen Umsatz von etwas mehr als drei Millionen Schweizer Franken bei guter Profitabilität. DKSH wird das Unternehmen sukzessive in die eigenen Strukturen integrieren, was die Akquisition unmittelbar wertsteigernd macht. Zur Höhe des Kaufpreises haben beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

DKSH ist seit 1958 in Neuseeland präsent. In den drei Geschäftseinheiten Konsumgüter, Spezialrohstoffe und Technologie beschäftigt DKSH rund 370 Spezialisten. In 2011 hat DKSH erfolgreich die beiden auf Konsumgüter spezialisierten Marketing-, Vertriebs- und Logistikunternehmen Brandlines und FNZ Brands in Neuseeland übernommen und in die bestehenden Strukturen integriert.

Martina Ludescher, Chief Commercial Officer und Head Business Unit Consumer Goods von DKSH, sagt: "Das Getränkesortiment von Davies ergänzt unser bestehendes Produktportfolio in Neuseeland, insbesondere im Einzelhandel, optimal. Dank unserem kapillaren Vertriebsnetzwerk und unserer Markterfahrung werden wir die Verfügbarkeit der Produkte im Einzelhandel verstärken sowie den Verkauf in den Supermärkten revitalisieren. Wir erwarten höhere Umsätze und Profitabilität."

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Wie der Begriff "Marktexpansionsdienstleistungen" sagt, ist DKSH ein Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei hilft, in neue oder bereits existierende Märkte zu expandieren. DKSH, seit 2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert, ist weltweit tätig und hat den Hauptsitz in Zürich. Mit 825 Niederlassungen in 37 Ländern - 800 davon in Asien - und 31,970 Mitarbeitern hat DKSH im Geschäftsjahr 2017 einen Nettoumsatz von CHF 11.0 Milliarden erwirtschaftet. DKSH wurde 1865 gegründet. Als Schweizer Unternehmen ist DKSH aufgrund der langen Firmentradition tief im asiatischen Raum verwurzelt.

