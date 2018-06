FRANKFURT (Dow Jones)--Novartis will ihre auf Augenheilkunde spezialisierte Tochter Alcon verselbstständigen. Der Schweizer Pharmakonzern kündigte einen 100-prozentigen Spin-off des Geschäfts mit Produkten der Augenchirurgie an, will aber die Augenmedikamente selbst behalten. Novartis und Alcon könnten sich so besser auf ihre jeweiligen Wachstumsstrategien konzentrieren, hieß es zur Begründung.

Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt sagte, die Ausgliederung sei von allen untersuchten Optionen "im besten Interesse der Aktionäre von Novartis". Die Anteilseigner müssen dem Plan im nächsten Februar zustimmen, umgesetzt werden soll er spätestens in einem Jahr.

Alcon soll nach der Abspaltung in der Schweiz ansässig und an der Börse Zürich notiert sein. CEO Mike Ball soll zum 1. Juli Präsident des Verwaltungsrats werden, COO David Endicott neuer CEO.

Überdies kündigte Novartis einen Aktienrückkauf über bis zu 5 Milliarden Dollar an, der bis Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Finanzieren will Novartis die Maßnahme aus Erlösen aus dem Verkauf des Anteils am Joint-Venture im Bereich Consumer Health an den britischen Wettbewerber GSK.

June 29, 2018

