Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain, ein Lead-Investor in der KODAKOne-Plattform, gibt den Plan bekannt, die Zukunft des Fan-Engagement und des Fotoschutzes durch die KODAKOne-Plattform zu ermöglichen DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain, ein Lead-Investor in der KODAKOne-Plattform, gibt den Plan bekannt, die Zukunft des Fan-Engagement und des Fotoschutzes durch die KODAKOne-Plattform zu ermöglichen 29.06.2018 / 08:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Global Blockchain, ein Lead-Investor in der KODAKOne-Plattform, gibt den Plan bekannt, die Zukunft des Fan-Engagement und des Fotoschutzes durch die KODAKOne-Plattform zu ermöglichen Vancouver, British Columbia. 29. Juni 2018 - Global Blockchain Technologies Corp. ("BLOC" oder das "Unternehmen") (CSE: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ein Lead-Investor in KODAKOne gibt bekannt, dass WENN Digital Inc. heute angekündigt hat, dass sie grundsätzlich zugestimmt haben, die professionellen und privaten Fotos und Videos des zweimaligen Formel1-Weltmeisters und Langstreckenweltmeisters (World Endurance Championship, WEC) Fernando Alonso zu schützen. Als Teil der Partnerschaft wird KODAKOne-Plattform, eine in der Blockchain gesicherte Plattform zum Schutz und der Verwaltung von Bildrechten, die exklusive Lösung zur Registrierung, zum Schutz und zur Lizenzüberwachung für bestimmte Fotos und Videos von Alonso werden, einschließlich zurzeit archivierter Sachen sowie in Zukunft aufgenommener Fotos und Videos. Das Abkommen zwischen Alonso und WENN Digital wird Alonsos globaler Fanbasis eine Gelegenheit zum Zugang der bald auf den Markt gebrachten KODAKOne-Plattform geben. Die Fans werden in der Lage sein, nicht nur ihre eigenen Fotos und Videos von ihrem Lieblings-Formel-1-Fahrer hochzuladen, zu registrieren und zu schützen, sondern werden auch unter bestimmten Umständen dafür vergütet werden. "Wir leben in einer Welt, die durch den Vertrieb von Inhalten über verschieden Kanäle angetrieben wird besonders während solch großer Events wie z. B. die Formel 1 und WEC", sagte Alonso, der gerade das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Le Mans, Frankreich, gewonnen hat. "Ich bin davon sehr begeistert zu wissen, dass ich die Fähigkeit habe, meine Fans und die professionellen Fotografen für ihre Kreativität zu vergüten und dass der Inhalt, den sie produzieren durch eine einzige Plattform geschützt werden kann." Als Teil dieses neuen Niveaus des Fan-Engagement und Vergütungen beabsichtigen Alonso und WENN Digital ebenfalls den Aufbau einer Plattform, die Fans und Produzenten von Medieninhalten für eine Palette von Produkten und Services ringsum Alonso vergüten wird. Shidan Gouran, President und CEO von Global Blockchain, sagte: "BLOC gründet Partnerschaften und investiert strategisch in Unternehmen, die sich für die Innovation und Entwicklung von Technologie einsetzen, die Industrien verbessert und verändert. Die Meldung, dass KODAKOne die exklusive Lösung zur Registrierung, zum Schutz und zur Lizenzüberwachung aller Fotos und Videos von Alonso werden wird, untermauert unsere Investition in KODAKOne, die sich als eine dominierende Kraft in der digitalen Fotowelt positionieren sollte. "Dies festigt unsere Vision der Gelegenheit, die KODAKOne am globalen Markt hat. Dies ist ein echtes Problem für sehr bekannte Persönlichkeiten im öffentlichen Leben und ihrer Fähigkeit ihr eigenes geistiges Eigentum zu kontrollieren. ICOx Innovations' Zielsetzung ist die Schaffung von Kryptoökonomien, die eine reale Auswirkung auf Personen, Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen haben", sagte Cameron Chell, Chairman der ICOx Innovations. Weitere Informationen über KODAKOnes Eigenschaften und Fähigkeiten finden Sie unter: www.kodakone.com. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Über ICOx Innovations Inc. ICOx Innovations bietet eine Plattform zum Entwurf und Schaffung von Kryptoökonomien, die real existierende Probleme mit etablierten Organisationen lösen, die durch die Verwendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen profitieren und ihr Geschäft vergrößern können. Die ICOx Innovations ICO-Plattform ist konformitätsbedingt und verbindet rigorose strategische Planung, Kapitalstruktur, technische Integration und Token-Wirtschaftsmodellenwicklung, die zur Schaffung nachhaltiger Ökonomien für ihre ICO-Kunden konzipiert sind. www.icoxinnovations.com Haben Sie Fragen an das Management von ICOX? Treten Sie in unsere ICOx Investorengruppe ein. 