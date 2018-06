Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-29 / 08:28 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *KODAKOne erhält Bildrechte von Fernando Alonso - Evolve Blockchain ETF baut Investment in Global Blockchain weiter aus - Aktie viel zu günstig!* Unser Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [2], welcher als Lead-Investor im Pre-ICO von KODAKOne für über 2 Mio. USD günstige Anteile gezeichnet hat, vermeldete heute mit WENN Digital eine weitere herausragende NEWS. WENN Digital Inc. hat heute angekündigt, dass sie grundsätzlich zugestimmt haben, die professionellen und privaten Fotos und Videos des zweimaligen Formel1-Weltmeisters und Langstreckenweltmeisters (World Endurance Championship, WEC) Fernando Alonso zu schützen und eine Zusammenarbeit anzustreben (siehe News im Detail). *Evolve Blockchain ETF nutzt günstiges Kursniveau und stockt weiter auf!* Zudem wurde bekannt, dass der Evolve Blockchain ETF weitere Anteile von Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] erworben hat, und nunmehr mit 5,3 % zu den Top 10 Holdings (LINK) [3] gehört. Hierunter befinden sich Schwergewichte wie SAP (WKN 716460) [4] mit 4,67 % oder auch Microsoft (WKN 870747) [5] mit 4,62 %. Nicht nur wir sind also der Meinung, dass die Aktien des Unternehmens momentan viel zu günstig bewertet sind, wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Rebound und weiterem Newsflow! Verpassen Sie es nicht, sich ebenfalls auf diesem günstigen Niveau zu positionieren, an der Blockchain Technologie geht in Zukunft kein Weg mehr vorbei, da sind sich viele Experten und Global Player einig. Der sehr volatile Markt mit rasanten Kursschwankungen macht derzeit diesen attraktiven Einstiegszeitpunkt möglich - sehr schnell kann es unsere Meinung nach auch wieder in die andere Richtung laufen, bis hin zu etwaigen Allzeithochs! *Die heutigen News im Detail* Als Teil der Partnerschaft wird KODAKOne-Plattform, eine in der Blockchain gesicherte Plattform zum Schutz und der Verwaltung von Bildrechten, die exklusive Lösung zur Registrierung, zum Schutz und zur Lizenzüberwachung für bestimmte Fotos und Videos von Alonso werden, einschließlich zurzeit archivierter Sachen sowie in Zukunft aufgenommener Fotos und Videos. Das Abkommen zwischen Alonso und WENN Digital wird Alonsos globaler Fanbasis eine Gelegenheit zum Zugang der bald auf den Markt gebrachten KODAKOne-Plattform geben. Die Fans werden in der Lage sein, nicht nur ihre eigenen Fotos und Videos von ihrem Lieblings-Formel-1-Fahrer hochzuladen, zu registrieren und zu schützen, sondern werden auch unter bestimmten Umständen dafür vergütet werden. *Fernando Alonso sagte:* "Wir leben in einer Welt, die durch den Vertrieb von Inhalten über verschieden Kanäle angetrieben wird besonders während solch großer Events wie z. B. die Formel 1 und WEC". sagte Alonso, der gerade das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Le Mans, Frankreich, gewonnen hat. "Ich bin davon sehr begeistert zu wissen, dass ich die Fähigkeit habe, meine Fans und die professionellen Fotografen für ihre Kreativität zu vergüten und dass der Inhalt, den sie produzieren durch eine einzige Plattform geschützt werden kann." Als Teil dieses neuen Niveaus des Fan-Engagement und Vergütungen beabsichtigen Alonso und WENN Digital ebenfalls den Aufbau einer Plattform, die Fans und Produzenten von Medieninhalten für eine Palette von Produkten und Services ringsum Alonso vergüten wird. *Shidan Gouran, President und CEO von Global Blockchain, sagte*: "BLOC gründet Partnerschaften und investiert strategisch in Unternehmen, die sich für die Innovation und Entwicklung von Technologie einsetzen, die Industrien verbessert und verändert. Die Meldung, dass KODAKOne die exklusive Lösung zur Registrierung, zum Schutz und zur Lizenzüberwachung aller Fotos und Videos von Alonso werden wird, untermauert unsere Investition in KODAKOne, die sich als eine dominierende Kraft in der digitalen Fotowelt positionieren sollte. "Dies festigt unsere Vision der Gelegenheit, die KODAKOne am globalen Markt hat. Dies ist ein echtes Problem für sehr bekannte Persönlichkeiten im öffentlichen Leben und ihrer Fähigkeit ihr eigenes geistiges Eigentum zu kontrollieren. ICOx Innovations' Zielsetzung ist die Schaffung von Kryptoökonomien, die eine reale Auswirkung auf Personen, Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen haben", sagte Cameron Chell, Chairman der ICOx Innovations. Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] hat sich mittlerweile durch seine breit aufgestellten Unternehmensbereiche von der Volatilität der Kryptowährungen emanzipiert! Das bedeutet auch, dass die zukünftige Entwicklung des Unternehmens nicht mehr nur an dem Kurs des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen zu bemessen ist. Die Partnerschaften mit Hewlett Packard (WKN A140KD) [6], dem Playboy und das LASER-Projekt stellen dies eindrucksvoll unter Beweis, wir erwarten in den kommenden Wochen den Start von weiteren aussichtsreichen Projekten. *Nach Sensations-Deal mit Hewlett Packard (HP) - KODAKCoin wird als Zahlungsmittel in NBA und NHL eingeführt!* Nach dem sensationellen Cloud Deal (LINK) [7] mit dem Milliardenplayer Hewlett Packard (WKN A140KD) [6] konnte unser Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] kürzlich weitere positive News im Zusammenhang mit ihrem Großinvestment in den KODAKCoin veröffentlichen. Der KODAKCoin wird künftig in diversen NBA und NHL Arenen als Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, dies ist ein weiterer gewaltiger Meilenstein! Auf dem aktuell günstigen Niveau ist Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] unserer Ansicht nach ein klarer KAUF. Wir erwarten in den kommenden Wochen weiteren, gewaltigen Newsflow - spätestens dann sollte eine deutliche Erholung einsetzen und den Kurs bedeutend nach oben bewegen. Global Blockchain ein führender Investor der KODAKONE-Plattform gibt bekannt, dass die KODAKOne-Plattform für die Verwaltung von Bildrechten (KODAKOne) und die KODAKCoin-Kryptowährung ihre Partnerschaft mit der Oak View Group (OVG) bekannt gegeben haben. KODAKOne und KODAKCoin sind damit offizielle Partner von sechs OVG Arena Alliance Veranstaltungsorten, darunter vier NBA und zwei NHL-Teams. Teilnehmende Arenen und Teams sind: AT &T Center (Heimat der San Antonio Spurs), Bankers Life Fieldhouse (Heimat der Indiana Pacers), Golden 1 Center (Heimat der Sacramento Kings), Xcel Energy Center (Heimat der Minnesota Wild), Prudential Center (Heimat der New Jersey Devils) und Talking Stick Resort Arena (Heimat der Phoenix Suns). Durch die Partnerschaft erhalten jedes Jahr mehr als 10 Millionen Fans Zugriff auf die in den Startlöchern stehende KODAKOne-Plattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Fotos und Videos an Ort und Stelle über die KODAKOne-Blockchain-Technologie hochzuladen, zu registrieren und zu schützen. Wir möchten die KODAKOne-Plattform einem kreativen Publikum vorstellen, von dem wir glauben, dass es sowohl von seiner Funktionalität profitieren wird als auch als Erstanwender, sagte Jan Denecke, CEO von WENN Digital. Die KODAKOne-Plattformwurde speziell dafür entwickelt, Benutzern das Hochladen, Registrieren und Teilen ihrer Arbeit zu ermöglichen und in bestimmten Fällen dafür zu entschädigen. Angesichts der Millionen fantastischer Live-Event-Fotos, die alljährlich bei den Veranstaltungsorten der Arena Alliance von OVG generiert wurden, war dies ein natürlicher Ort für uns, um dort damit zu beginnen. *Die Zusammenarbeit mit Hewlett Packard (HP) ist ein großer Erfolg für Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*. So baut HP auf die reichhaltige Erfahrung des Managements der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2]*. Dieses Vertrauen ist so groß, dass Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *zusammen mit HP an der Entwicklung einer revolutionären Cloud Technologie arbeitet. * *Der Auftrag von Hewlett Packard (HP) zeigt einmal mehr, dass Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *vom einstigen reinen Krypto-Mining Unternehmen zu einem Big Player für den gesamten Blockchain- und Kryptobereich geworden ist. * *Unserer Meinung nach ist eine Neubewertung der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *nur noch eine Frage der Zeit. Verpassen Sie also nicht die Chance, sich noch rechtzeitig zu positionieren!* LINK zu unserer Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen! [8] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: https://true-research.de/ [9] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 02:28 ET (06:28 GMT)