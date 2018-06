ADVA Optical Networking SE / Colt entwickelt neue globale uCPE-Lösung auf Basis von Ensemble Connector . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Offene NFV-Plattform von ADVA ermöglicht Innovation und schnelle Bereitstellung von Diensten London, UK.29. Juni 2018. ADVA (FWB: ADV) und Colt Technology Services gaben heute bekannt, dass Colt die Lösung Ensemble Connector als Basis für seine neue globale und universelle Netzzugangslösung (universal Customer Premises Equipment, uCPE) ausgewählt hat. Colt nutzt die leistungsfähige Virtualisierungsplattform von ADVA, um von den Vorteilen von Network Functions Virtualization (NFV) zu profitieren und On-Demand-Dienste für Kunden bereitzustellen. Ensemble Connector bietet ein Netzbetriebssystem sowie eine Hosting-Umgebung für Drittanbieterlösungen und virtuelle Netzfunktionen (VNFs), wie zum Beispiel SD-WAN- und Firewall-Applikationen, die auf handelsüblichen Servern bereitgestellt werden können. Der uCPE-Ansatz ermöglicht Colt eine schnellere Produktentwicklung, Kosteneinsparungen und eine höhere Betriebseffizienz bei der Integration von branchenführenden Technologien unterschiedlicher Lieferanten. "Wir sind bestrebt, die Flexibilität bei der Auswahl von Funktionen für unsere Kunden zu erweitern. Basierend auf ADVAs leistungsstarkem Produkt Ensemble Connector, bieten wir unseren Unternehmenskunden mit den auf dieser uCPE-Lösung bereitgestellten Angeboten Zugang zu innovativen und dynamischen Mehrwertdiensten und damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil", sagte Mirko Voltolini, Leiter des Network-on-Demand-Dienstes Colt Technology Services. "Wir sind jetzt in der Lage, virtualisierte Dienste von den unterschiedlichsten Lieferanten auf Anfrage und unter Kontrolle des Endnutzers bereitzustellen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, sofort auf neue Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren. Mit Ensemble Connector können wir offene, standardisierte Cloud-Komponenten wie Linux, KVM, OpenStack und COTS-Server einsetzen, was uns die Flexibilität gibt, eine vollständig herstellerübergreifende Umgebung zu implementieren." Neben dem Vorteil, neue Produkte und Dienstleistungen schnell auf den Markt zu bringen, wird Colts uCPE-Lösung eine neue Stufe der Effizienz ermöglichen. Investitions- und Betriebsausgaben werden durch den Einsatz einer handelsüblichen Infrastruktur dramatisch reduziert. Durch Standardisierung können Prozesse und Anforderungen an das Personal optimiert und vereinfacht werden. Mit der Unterstützung von Zero Touch Provisioning für ultimative Einfachheit und Skalierbarkeit erhält bietet Ensemble Connector Colt eine offene, herstellerübergreifende Plattform. Darüber hinaus ermöglicht das Ensemble Harmony Ecosystem Zugang zum branchenweit größten Angebot an integrierten, virtualisierten Anwendungen und unterstützten Servern. Die nächste Phase der Implementierung ist ein gemeinsamer Test der ADVA-Lösung in den Labors von Colt. Nach erfolgreichem Abschluss wird der uCPE-Dienst für Kunden von Colt auf der ganzen Welt eingesetzt. "Unser Ensemble Connector setzt einen neuen Maßstab für Flexibilität und Skalierbarkeit. Mit der auf Basis von Cloud-Technologie implementierten Plattform haben die Kunden von Colt die Möglichkeit, die besten Softwareanwendungen auf einem Server ihrer Wahl einzusetzen. Darüber hinaus werden neue Dienste anstatt durch monatelange, mühsame, manuelle Prozesse automatisch und auf Abruf bereitgestellt", kommentierte Prayson Pate, CTO, Ensemble Division, ADVA. "Wir haben unsere Plattform Ensemble Connector seit über zwei Jahren im Einsatz und viel Erfahrung gesammelt. Connector ermöglicht unseren Kunden einen sicheren und skalierbaren Betrieb, einschließlich der Funktionen für Zero-Touch-Provisioning und Netzmanagement. Mit Freiraum für Innovationen und dem Wegfall der Notwendigkeit, Hardware-Komponenten in ihrem Netz zu ersetzen, erleben Kunden wie Colt einen Quantensprung in Geschwindigkeit und Effizienz." Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

