Im Rennen um die Vorherrschaft im Markt für Medikamente zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose (Zystische Fibrose) scheint die BB-Biotech-Beteiligung Vertex einen weiteren Konkurrenten abzuschütteln. In einem Update einer Phase-2-Studie hat der belgische Rivale Galapagos mit gemischten Resultaten die Anleger verschreckt. Darüber hinaus will der Partner AbbVie die Forschungskooperation im Bereich Mukoviszidose mit den Europäern überdenken. Nachbörslich rauscht die Aktie rund zehn Prozent in den Keller - Marktführer Vertex hingegen legt acht Prozent zu.

