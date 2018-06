Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Takkt von 20,50 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurzfristig dürfte die Nachrichtenlage für den Versandhändler für Geschäftsausstattung verhalten sein, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Investitionen in die Digitalisierung betrete das Unternehmen zudem Neuland. Belastend könne sich auch der zunehmende Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel in den USA auswirken./bek/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-06-29/09:25

ISIN: DE0007446007