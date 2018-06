Vorstand der Voltabox beschließt Erwerb sämtlicher Anteile an Navitas Systems DGAP-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Vorstand der Voltabox beschließt Erwerb sämtlicher Anteile an Navitas Systems 29.06.2018 / 09:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand der Voltabox beschließt Erwerb sämtlicher Anteile an Navitas Systems Delbrück, 29. Juni 2018 - Der Vorstand der Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) hat heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, über die Voltabox of Texas, Inc., Austin/Texas, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Voltabox AG, einen Kaufvertrag mit den Gesellschaftern der Navitas Systems, LLC, Woodridge, Illinois, über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Navitas Systems, einem vor allem in den USA tätigen Hersteller von Lithium-Ionen Batteriesystemen für Intralogistik, Transport, erneuerbare Energie und andere Anwendungen zu unterzeichnen. Der Kaufpreis soll 43 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 37 Millionen Euro) betragen. Der Vollzug des Vertrages wird unter verschiedenen Vollzugsbedingungen stehen, insbesondere der Zustimmung bzw. Freigabe seitens verschiedener US-Behörden. Ansprechpartner Voltabox AG Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 99 30-964 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag 29.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700041 29.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E4LE9

AXC0090 2018-06-29/09:28