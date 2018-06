Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Das Geschäft der Amerikaner auf ihrem Heimatmarkt erhole sich zwar, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings gewinne der deutsche Sportartikelhersteller immer noch Marktanteile hinzu. Derweil wachse Nike in China stark, was mit Blick auf den gut laufenden Absatzmarkt in dem riesigen Land auch eine gute Nachricht für Adidas sei./la/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-29/09:51

ISIN: DE000A1EWWW0