Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Mai leichte Zugewinne erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 1,0 Prozent gestiegen. Lange Zeit hätten die Verbesserungen im Handelskonflikt die Notierungen unterstützt, bis die USA gegen Ende des Berichtsmonats den Ton erneut verschärft hätten. Per saldo sei der marktbreite S&P 500-Index um 2,2 Prozent gestiegen. Europäische Aktien hätten hingegen deutliche Kursverluste verzeichnet. Der EURO STOXX 50-Index habe 3,7 Prozent abgegeben. Als größter Belastungsfaktor habe sich die langwierige Regierungsbildung in Italien erwiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...