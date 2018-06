Nach den starken Verlusten der letzten Wochen setzt der DAX zum Halbjahresausklang zur Gegenbewegung an. Marktteilnehmer begründen diese Entwicklung mit dem Kompromiss auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Doch ist damit diese Kuh wirklich vom Eis? Beim genauen Hinsehen ist dies nämlich ein fauler Kompromiss, der Horst Seehofer eigentlich nicht gefallen dürfte. Der Unionsstreit dürfte damit in die nächste Runde gehen.

