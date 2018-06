Integra Resources hatte jüngst sehr gute Bohrergebnisse für sein DeLamar-Goldprojekt vorgelegt. Nun äußerten sich zwei Researchhäuser zu der Aktie und bestätigten ihr hohes Kursziel.

Man zeigt, was man hat!

"DeLamar shows its stuff!" So überschrieb Analystin Tara Hassan ihr Update zu der Aktie von Integra Resources (0,85 CAD 0,56 Euro; CA45826T1030). Vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mehr als überzeugende Bohrergebnisse für sein DeLamar-Goldprojekt in Idaho veröffentlicht. Unter anderem durchschnitt ein Bohrkern 2,16 g/t Goldäquivalent über eine sagenhafte Länge von 221 Metern (mehr hier). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass man die hochgradige Goldzone auf dem historischen Projekt gefunden hat. Denn Teilabschnitte wiesen bis zu 26 g/t Goldäquivalent auf. Hassan vom Researchhaus Raymond James ist jedenfalls begeistert. Besonders betont sie, dass auf dem besagten Abschnitt zuvor in mehr als 130 Jahren Mining-Geschichte nie exploriert wurde. Somit bietet sich für Integra die Chance, seine Ressource zu vergrößern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...