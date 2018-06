Der Vorstand der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, sämtliche Anteile an der Navitas Systems LLC, dem US-amerikanischen Marktführer für Batteriesysteme im Bereich Intralogistik, für umgerechnet 37 Millionen Euro (43 Millionen Dollar) zu erwerben.

Die mehrheitlich zur paragon AG gehörende Voltabox wird damit ihren Zugang zum nordamerikanischen Intralogistik-Markt verstärken und zugleich die eigene Wertschöpfungskette durch den Einstieg in die Produktion von hochspezialisierten Batteriezellen erweitern.

Navitas Systems LLC mit Sitz in Woodridge, Illinois, ist ein im Jahr 2010 gegründeter Hersteller von Batteriesystemen und modernen Lithium-Ionen-Batteriezellen. Das Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2018 mit etwa 80 Mitarbeitern voraussichtlich einen Umsatz in der Größenordnung von 25 Millionen Dollar erwirtschaften wird, betreibt ein rund 5.000 Quadratmeter großes Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungszentrum in Ann Arbor, Michigan. Neben Batteriesystemen für den Intralogistikmarkt produziert Navitas Standard- und Starter-Lithium-Batterien für Auftraggeber aus verschiedenen Industriezweigen. Das Unternehmen nutzt dafür eine vollautomatisierte Anlage des deutschen Herstellers MANZ zur Herstellung verschiedener Zelltypen. Die hochmoderne Fertigungslinie ist erst zu Beginn dieses Jahres installiert worden. Die Produktionskapazität ...

