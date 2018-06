Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 125 auf 110 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die hohen Lagerbestände lasteten in naher Zukunft weiter auf Umsatz und Bruttomargen des Textilherstellers, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-06-29/10:46

ISIN: SE0000106270