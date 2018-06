Die britische Wirtschaft ist zum Jahresstart etwas stärker als zunächst ermittelt gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London laut einer dritten Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung war nur ein Anstieg von 0,1 Prozent ermittelt worden. Im vierten Quartal 2017 war die britische Wirtschaft noch um 0,4 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 erhöhte sich das BIP um 1,2 Prozent. Hier wurde das Ergebnis aus der vorherigen Schätzung bestätigt.

Die Aufwärtsrevision bei Quartalsvergleich wurde vor allem durch eine geringere Abschwächung der Bauwirtschaft erklärt. So war in der zweiten Schätzung noch ein Rückgang von 2,7 Prozent ermittelt worden. Tatsächlich lag der Rückgang aber nur bei 0,8 Prozent. Das schlechte Wetter im ersten Quartal hatte die Bauproduktion belastet./jsl/bgf/jha/

AXC0112 2018-06-29/10:53