Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit dem 27. Juni steht eine neue Anleihe der HOCHTIEF AG (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) an der Börse Stuttgart im Fokus der Anleger: Das Papier (ISIN DE000A2LQ5M4/ WKN A2LQ5M) läuft bis zum 03.07.2025 und ist mit 1,75% verzinst, so die Börse Stuttgart.Der Bond habe ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und mit 1.000 Euro eine anlegerfreundliche Stückelung. Der Emittent könne das Papier ab dem 03.04.2025 zu 100,00% kündigen. Die Anleihe sei in Stuttgart sehr gefragt: Am ersten Tag der Neuemission seien bereits mehr als zehn Millionen Euro umgesetzt worden. Die HOCHTIEF AG sei ein deutscher Baukonzern mit Sitz in Essen. Das Unternehmen zähle mit einem Auslandsanteil am Gesamtumsatz von 95 Prozent zu den größten international ausgerichteten Baukonzernen. Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Unternehmensgewinn 421 Millionen Euro betragen. (29.06.2018/alc/n/a) ...

