Die kürzlich von Daimler für den US-Markt vorgestellten beiden E-Lkw gehen in die Flottenerprobung. Ab Ende dieses Jahres sollen 30 Exemplare des Schwerlasters Freightliner eCascadia und des mittelschweren Freightliner eM2 an Penske Truck Leasing und NFI übergeben werden. Konkret wird Daimler zehn Freightliner eCascadia und zehn eM2 an Penske Truck Leasing aushändigen. Das Unternehmen operiert ...

