Auf dem EU-Gipfel in Brüssel konnten sich die Regierungschefs am Morgen auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik einigen. Daraufhin gewann der Euro am Devisenmarkt an Wert. Und auch der DAX legte deutlich zu. Unterdessen sind die Einfuhrpreise deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenzahl liegt auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Das Scheitern der US-Tochter der Deutschen Bank hält Börsianer nicht von Käufen ab. Aktien von Osram sind nach einem Analystenkommentar stark gefragt. Holger Scholze berichtet.