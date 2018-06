Dropbox - Das sieht richtig heiß aus

Symbol:WKN:ISIN:Dropbox Inc. bietet eine Kollaborationsplattform und ermöglicht Personen Inhalte online zu erstellen und darauf Zugriff für weitere Personen zu erstellen.Die Aktie wurde am 23. März zum ersten Mal an der Börse zum Handeln zugelassen und verlief bis zum 13. Juni seitlich. Am 14. Juni kam es zu einem Ausbruch mit viel Momentum und erhöhtem Volumen nach oben. Die Aufwärtsbewegung ging die darauffolgenden Tage weiter in Richtung Norden und hat die 43,50 US-Dollar Marke erreicht. Danach konnten wir eine schärfere Korrektur beobachten, was nicht unüblich ist, nach einer solch großen Bewegung. Gestern am 28. Juni haben wir zum ersten Mal eine grüne Kerze nach der Korrektur gesehen. Zudem fällt es auf, dass der Kurs gerade am Support Bereich der EMAs 20 und 50 konsolidiert. Dies macht die Aktie zu einem interessanten Kandidaten für die Long-Richtung.Chart vom 28.06.201833,55USDNachdem die Korrektur möglicherweise vorüber ist, kann nun wieder Ausschau nach Trades für die Long Richtung gehalten werden. Bis zu dem Hoch bzw. Widerstand der 43,48 US-Dollar Marke ist genügend Platz vorhanden, um Trades mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis eingehen zu können. Ebenso gibt uns diese Aktie viele Möglichkeiten für Daytrades, da die Volatilität sehr hoch ist, was für das Daytrading entscheidend ist.Ein Einstieg für die Swingtrader wäre interessant über dem Hoch der 33,65 US-Dollar Marke mit einem Stopp unter dem aktuellen Wochentief. Der Stopp wäre zwar etwas weit weg, allerdings ist nach oben bis zum nächsten Widerstand viel Platz vorhanden. Gegebenenfalls sollte die Stückzahl verringert werden.Die Quartalszahlen werden am 9. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung führen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at