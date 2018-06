Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Mit der angehobenen Prognose für den operativen freien Mittelzufluss und mangels Neuigkeiten in puncto Kapital-Allokation dürften Investoren weiter besorgt sein ob des nur langsamen Tempos bei den Ausschüttungen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144