Presseinformation: Neue Mitglieder im Aufsichtsrat der Baader Bank Unterschleißheim, 29. Juni 2018: Im Rahmen der Hauptversammlung der Baader Bank AG am 25. Juni 2018 wurden turnusgemäß neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Prof. Dr. Georg Heni (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Diplom-Kaufmann) sowie Nils Niermann (Diplom-Bankbetriebswirt) folgen auf Dr. Christoph Niemann und Karl-Ludwig Kamprath. Helmut Schreyer und Dr. Horst Schiessl bleiben dem Aufsichtsrat der Baader Bank erhalten. Dr. Schiessl wird auch künftig dem Aufsichtsgremium vorsitzen, Horst Schreyer den stellvertretenden Vorsitz übernehmen. Prof Dr. Heni verfügt als geschäftsführender Gesellschafter der WirtschaftsTreuhand GmbH und als Wirtschaftsprüfer eine ausgesprochen langjährige Expertise in der Rechnungslegung und Prüfung mittelständischer Unternehmen. Nils Niermann blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Bankenbranche u.a. bei der Bayerischen Landesbank zurück und begleitet die Funktion des Geschäftsführers bei Dr. Nagler & Company GmbH. Ebenfalls wurden in diesem Jahr zwei neue Vertreter der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat gewählt. Ali Cavli ist Diplom-Informatiker und seit 1998 zugelassener Wertpapierhändler an der Frankfurter Wertpapierbörse. Er ist seit 12 Jahren für die Baader Bank im Bereich Market Making Fonds tätig. Thomas Leidel, seit 2009 bei der Baader Bank, hat Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Kapitalmarktforschung studiert. Er ist Leiter des Data & Risk Management der Baader Bank. Mit der personellen Veränderung im Aufsichtsrat hat die Baader Bank hochkarätige und außerordentliche Kandidaten gewinnen können. Sie trägt damit gleichzeitig dem Branchenwandel Rechnung, der immer mehr Kompetenz und Expertise in den Aufsichtsgremien der Institute einfordert. "Im Namen des gesamten Vorstands bedanke ich mich besonders bei den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für die langjährige Zusammenarbeit. Sie war geprägt von einem kritischen und immer konstruktiven Austausch. Gleichzeitig freue ich mich, wie meine Vorstandskollegen, auf die kommende Zusammenarbeit mit den neuen Aufsichtsratsmitgliedern, mit deren Begleitung und Kompetenz der Vorstand weiter am Erfolg der Baader Bank arbeiten wird", so Nico Baader, Vorstandsvorsitzender des Instituts.

