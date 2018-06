Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro nach einem Kapitalmarkttag auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Obwohl der operative Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertreffen dürfte, werde das wohl kaum den Aktienkurs nachhaltig stützen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. So blieben viele Investoren mit Blick auf zyklische Risiken besorgt./mis/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144