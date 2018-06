Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Veranstaltung könnte einen Wendepunkt für die im bisherigen Jahresverlauf schwächelnden Aktien des Chemiekonzerns markieren, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe Covestro die Prognose für den freien operativen Mittelzufluss angehoben, obwohl auch höhere Investitionen geplant seien./mis/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

