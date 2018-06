Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Grand City Properties von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er blicke nun etwas optimistischer auf das langfristige Wachstum der Immobiliengesellschaft, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Freitag vorliegenden Studie. So hätten die Mieten im Großteil des Portfolios noch unter dem Marktniveau gelegen. Das sorge für Potenzial./mis7ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-06-29/13:26

ISIN: LU0775917882