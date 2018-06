Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland auf "Hold" belassen. Mit dem frühen Aus des deutschen Teams könnten die Privatsender ProSiebenSat.1 und RTL Group nun wieder verstärkt Zuschauer von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF abspenstig machen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei für die beiden privaten Kanäle leicht positiv./bek/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-06-29/13:31

ISIN: LU0061462528