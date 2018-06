In dem Kauf des US-Unternehmens sieht Voltabox einen großen Schritt auf dem Weg zum Weltmarktführer für Lithium-Ionen-Batteriesysteme in der Intralogistik aufzusteigen. Navitas Systems gilt das Marktführer in diesem Bereich in den USA. Speziell die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des im Jahr 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...