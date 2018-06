Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schneider Electric vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Wachstum im Bausektor und in verschiedenen anderen Industrien dürfte auch im zweiten Quartal stark gewesen sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch dürften sich die Wechselkurse etwas günstiger gestalten./bek/la Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121972