Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat sich gegen neue Aufnahmezentren für Migranten in Italien ausgesprochen. "Die einzigen Zentren, die wir öffnen, sind die für Rückführungen, mindestens eines in jeder Region", sagte der Chef der rechten Lega und Vize-Premier am Freitag laut italienischer Nachrichtenagenturen bei einer Veranstaltung in Mailand.

Getrieben von der deutschen Regierungskrise und Forderungen aus Italien hatte sich die Europäische Union in Brüssel auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in zentralen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft.

Die neue populistische Regierung, allen voran Hardliner Salvini, sehen nicht Italien, sondern andere Länder in der Pflicht bei der Annahme von Migranten.

Salvini erklärte, "zufrieden und stolz über die Ergebnisse unserer Regierung in Brüssel" zu sein. Viele Vorschläge aus Rom seien akzeptiert worden, "an anderen muss noch gearbeitet werden. Aber endlich ist Italien aus der Isolation und ist wieder Protagonist."/reu/DP/men

AXC0191 2018-06-29/14:23