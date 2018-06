EQS Group AG erweitert Vorstand: André Marques wird CFO. Marcus Sultzer verantwortet als CRO globale Umsätze und Marketing DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Personalie EQS Group AG erweitert Vorstand: André Marques wird CFO. Marcus Sultzer verantwortet als CRO globale Umsätze und Marketing (News mit Zusatzmaterial) 29.06.2018 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EQS Group AG erweitert Vorstand André Marques wird CFO. Marcus Sultzer verantwortet als CRO globale Umsätze und Marketing München - 29.06.2018 Der Aufsichtsrat der EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat die langjährigen Mitarbeiter André Marques und Marcus Sultzer zum 1. Juli 2018 in den Vorstand berufen. Sie werden zusammen mit dem CEO und Gründer Achim Weick und COO Christian Pfleger zu viert die Geschäfte der Gesellschaft führen. André Marques (37) verantwortet künftig als Chief Financial Officer (CFO) das Finanzressort. Diese Aufgabe hat er bereits seit Januar 2015 als Director Finance bei der EQS Group AG inne. Zuvor war er für das Business Development in Deutschland und die Leitung der russischen EQS-Niederlassung zuständig. Bevor er im Jahr 2010 in die EQS Group AG eintrat, arbeitete André Marques in der Bankindustrie und im Equity Research. André Marques ist Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finance und Accounting und hat einen MBA in General Management. Marcus Sultzer (35) verantwortet künftig als Chief Revenue Officer (CRO) den Bereich Globale Umsätze und Marketing. Bisher steuerte er als International Managing Director die internationalen Geschäfte der EQS Group AG. Marcus Sultzer kam im Jahr 2007 zur EQS Group AG und hat seitdem leitende Rollen bei der internationalen Expansion eingenommen. Von 2009 bis 2012 war Marcus Sultzer in Moskau für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Aktivitäten in Russland zuständig. Anschließend arbeitete er vier Jahre lang in ähnlicher Rolle in Asien. Marcus Sultzer hat Betriebswirtschaftslehre studiert und verfügt über einen MBA. Rony Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der EQS Group AG: "Die EQS Group AG setzt ihren Wachstumskurs im In- und Ausland mit hohem Tempo fort. Mit der Erweiterung des Vorstands tragen wir den gestiegenen Anforderungen an die Geschäftsführung Rechnung. André Marques und Marcus Sultzer haben sich mit Leidenschaft und großem Engagement der Weiterentwicklung unseres Unternehmens verschrieben. Der Aufsichtsrat wünscht den beiden in ihren neuen Positionen weiterhin alles Gute und viel Erfolg." Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de/ ). Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an. EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance-Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management-Software, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 400 Mitarbeiter in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel:.: +4989-21029833 Mob.: +49175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LHPMRRYQMF Dokumenttitel: André Marques + Marcus Sultzer 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700219 29.06.2018

ISIN DE0005494165

AXC0193 2018-06-29/14:30