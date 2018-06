Ein Zusammenschluss von Unternehmen will unter der Leitung von Golden Gate Zero Emission Marine (GGZEM) das erste mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Schiff zur kommerziellen Nutzung in den USA bauen. Das Schiff mit dem eigentümlichen Namen Water-Go-Round soll es dank zwei Elektromotoren von BAE Systems mit einer Leistung von je 300 kW auf eine Topgeschwindigkeit von 22 Knoten ...

