Anleger können sich an der Wall Street heute zunächst offenbar auf einen freundlichen Handel einstellen. Unter dem Strich steuert der Dow Jones allerdings auf einen Wochenverlust zu. Zu groß war die Unsicherheit in den vergangenen Tagen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.