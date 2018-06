Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat sich die PSI Software AG erfolgreich von einem Projekthaus hin zu einem umfassenden Produktanbieter entwickelt und die Profitabilität im Geschäftsjahr 2017 (per 31.12.) gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel für die PSI-Aktie und hebt das Rating an.

Nach Aussage des Analysten habe das Unternehmen den Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fortgesetzt. Nachdem die Profitabilität 2017 gestiegen sei, rechnet der Analyst auch für die kommenden Jahre mit einer weiteren Steigerung der Margen. Um dies zu erreichen, investiere PSI unverändert stark in Forschung und Entwicklung. Dabei profitiere die Gesellschaft auch vom zunehmenden Trend zur Digitalisierung. Diese Entwicklung werde sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, denn in der Wirtschaft bestehe hier noch Nachholpotenzial, um die künftigen Herausforderungen zu meistern. Nach Einschätzung des Analysten bieten sich hier für PSI weitere Wachstumsmöglichkeiten.

Auch im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität sieht GSC Research das Unternehmen nach den Investitionen der Vergangenheit hervorragend positioniert, um von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren. Nach der Migration weiterer Produkte auf die einheitliche Softwareplattform strebe der Vorstand eine Ausweitung der verkauften Stückzahlen an. Dabei erwartet der Analyst in den kommenden Jahren auch eine Erhöhung des Umsatzanteils von Lizenzen und Wartung. Der PSI-Vorstand selbst rechne laut GSC bereits für das laufende Jahr mit Wartungserlösen sowie Upgrade- und Cloud-Umsätzen von mehr als 60 Mio. Euro.

GSC Research erwartet für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn je Aktie von 0,77 Euro, was einem derzeitigen KGV von 20,8 entspreche. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Wachstumschancen erhöht der Analyst sein Kursziel für die PSI-Aktie auf 19,00 Euro (zuvor: 17,00 Euro) und hebt sein Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") an.

