Ganze 80 Standorte von Tank & Rast werden in Deutschland in absehbarer Zeit mit IONITY-Ladestationen ausgestattet. Das teilten beide Kooperationspartner bei der Einweihung des ersten deutschen HPC-Ladeparks an der Autobahn-Raststätte Brohltal Ost mit. Der erste Standort des IONITY-Ladenetzes auf deutschem Boden - genauer gesagt an der Autobahn A61 in Rheinland-Pfalz - ist bereits seit Mitte ...

