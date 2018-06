Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ursprung von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) liegt in dem damals kleinen mittelfränkischen Dorf Herzogenaurach, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK Im Jahr 1920 habe der 20-jährige Adolf "Adi" Dassler im Schusterbetrieb seines Vaters seinen ersten Sportschuh aus Leinen gefertigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...