Die ordentliche Generalversammlung 2018 der Highlight Event and Entertainment AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an

Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG

Die ordentliche Generalversammlung 2018 der Highlight Event and Entertainment AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an

Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Pratteln hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären mit deutlichem Mehr angenommen. Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurde Peter von Büren für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Neu wurden Aline Studhalter, Rolf Elgeti und Sven Heller als Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt und Aline Studhalter und Rolf Elgeti wurden zudem als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt.

