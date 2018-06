Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt 29.06.2018 / 17:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Vorstandsbestellung von Klaus M. Pinter vorzeitig verlängert - Jochen Sturtzkopf zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt Hamburg, 29. Juni 2018. Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) Veränderungen im Vorstand der Lloyd Fonds AG beschlossen. Zum einen hat der Aufsichtsrat die bislang bis zum Ablauf des 30. Juni 2019 laufende Bestellung von Klaus M. Pinter zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 verlängert. Zum anderen wurde Jochen Sturtzkopf mit Wirkung zum 1. Juli 2018 als weiteres Vorstandsmitglied der Lloyd Fonds AG bestellt. Diese Bestellung hat eine Laufzeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020. Ab dem 1. Juli 2018 werden deshalb die Zuständigkeitsbereiche des Lloyd Fonds-Konzerns neu geregelt: Klaus M. Pinter soll das Ressort Finanzen, die Assetbereiche Schifffahrt und Weitere Assets, das Treuhandgeschäft sowie die Konzernkommunikation verantworten. Jochen Sturtzkopf soll den Vertrieb sowie den Immobilienbereich des Lloyd Fonds-Konzerns verantworten. Über die Lloyd Fonds AG Die Lloyd Fonds AG entwickelt und managt Investments für private und institutionelle Investoren. Bisher wurden über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, Britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 5 Mrd. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Kontakt: Hendrik Duncker IR/PR Lloyd Fonds AG Amelungstraße 8-10 20354 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de 29.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft Amelungstr. 8-10 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@lloydfonds.de Internet: www.lloydfonds.de ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700345 29.06.2018 CET/CEST

