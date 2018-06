VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES stockt Beteiligung an Betreibergesellschaft des VST-Produktionswerkes in Nitra auf DGAP-Ad-hoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES stockt Beteiligung an Betreibergesellschaft des VST-Produktionswerkes in Nitra auf 29.06.2018 / 18:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR VST BUILDING TECHNOLOGIES stockt Beteiligung an Betreibergesellschaft des VST-Produktionswerkes in Nitra auf Leopoldsdorf - 29. Juni 2018 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST"), ein führender Anbieter von Technologielösungen im Hochbau, hat ihren Anteil an der VST Verbundschalungstechnik s.r.o., der Betreibergesellschaft des VST-Produktionswerkes im slowakischen Nitra, von 55 Prozent auf nunmehr 60 Prozent aufgestockt. Zu diesem Zweck wurde ein 5-prozentiger Anteil an der Gesellschaft von der mehrheitlich im Besitz schwedischer Bauunternehmen befindlichen VST Nordic übernommen. Zudem konnte mit der VST Nordic darüber Einigung erzielt werden, dass die bestehende Option von VST Nordic für den Erwerb weiterer Anteile an der VST Verbundschalungstechnik s.r.o. aufgehoben wird. Damit wird im laufenden Geschäftsjahr ein signifikant positiver Ergebnisbeitrag für VST verbunden sein. Die enge Zusammenarbeit mit dem schwedischen Baukonzern Skanska bleibt durch die nun getroffenen Vereinbarungen unberührt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Montage und die Ausbetonierung direkt auf der Baustelle. Auch übernimmt VST Kundenaufträge für den Rohbau sowie Engineeringleistungen bei Hochbauprojekten im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. Die Mittelstandsanleihe der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (WKN: A1HPZD) ist im Börsensegment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf www.vstbuildingtechnologies.com info@vstbuildingtechnologies.com edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns E-Mail: VST@edicto.de Telefon: +49 69 90550556 29.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17 2333 Leopolsdorf bei Wien Österreich Telefon: +43 (0) 2235/81071 774 Fax: +43 (0) 2235/81071 - 715 E-Mail: k.kowalewski@vst-austria.at ISIN: DE000A1HPZD0 WKN: A1HPZD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700367 29.06.2018 CET/CEST

