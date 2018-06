In Schweden werden künftig auch an Flughäfen und deutlich mehr Häfen Pässe kontrolliert. Die Grenzkontrollen würden ausgeweitet, weil "das Gefahrenbild teilweise anders aussieht als zuvor", erklärte die nationale Grenzpolizei am Freitag. Das skandinavische Land hatte die Kontrollen im Herbst 2015 eingeführt, um den enormen Flüchtlingszustrom über die Öresundbrücke und Fährhäfen im Süden des Landes zu kontrollieren.

Inzwischen kommen kaum noch Flüchtlinge bis nach Schweden. Dafür spricht die Regierung von einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit. Nach Informationen der Zeitung "Sydsvenskan" greift die Grenzpolizei allein im südlichen Skåne fast wöchentlich Heimkehrer aus Syrien und dem Irak auf.

Daher werde von Montag an bis zum 11. November zusätzlich an den großen Flughäfen in Stockholm, Malmö und Göteborg zumindest stichprobenartig kontrolliert. Dazu kommen mehrere Häfen beispielsweise in Stockholm und Ystad./tam/DP/he

