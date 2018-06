ESSEN (Dow Jones)--Die Stahlfusion von Thyssenkrupp mit dem indischen Konzern Tata ist besiegelt. Dies berichtet die Tageszeitung WAZ am späten Freitag. Wie aus einem Schreiben von Stahlchef Andreas Goss an die Mitarbeiter hervorgeht, haben beide Unternehmen die Bündnis-Verträge unterschrieben. Damit gliedert der Essener Industriekonzern sein traditionsreiches Stahlgeschäft aus und konzentriert sich auf Geschäfte rund um Aufzüge, Autoteile, -U-Boote und Industrieanlagen.

"Thyssenkrupp und Tata Steel haben den Vertrag zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens unterzeichnet", heißt es in dem von Goss unterzeichneten Schreiben, das der WAZ-Redaktion am Freitagabend vorlag. "Das ist eine gute Nachricht für den Stahl und wegweisend für unsere Zukunft." Mit der Gründung des Joint Ventures entstehe eine starke Nummer zwei in der europäischen Stahlbranche.

June 29, 2018 16:34 ET (20:34 GMT)

