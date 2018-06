EnigmaSoft Limited stellt SpyHunter 5 vor - eine fortschrittliche Anwendung zum Schutz und Beseitigung von Malware. Sie bietet Abonnenten umfassende Möglichkeiten, ihre PCs vor Malware-Bedrohungen zu schützen und darüber hinaus einen individuellen technischen Support-Service.



Dublin (ots/PRNewswire) - EnigmaSoft Limited bringt SpyHunter 5 auf den Markt, eine adaptive Anwendung zum Schutz vor Malware. SpyHunter 5 bietet seinen Kunden willkommene Fortschritte beim Schutz vor Computer-Malware und der Beseitigung einer Vielzahl neuer Bedrohungen: Dazu zählen Trojaner, Ransomware, Würmer, Viren, Rootkits, Adware, potenziell unerwünschte Programme und potenziell unerwünschte Objekte.



SpyHunter 5 (https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/) hat Millionen von Abonnenten eine Anti-Malware-Softwarelösung zur Verfügung gestellt, mit der die gefährlichsten Arten von Malware erkannt und entfernt werden können. Mit seiner weltweiten Reichweite und einer wachsenden Liste unterstützter Sprachen ist SpyHunter 5 die bevorzugte Anti-Malware-Lösung für PC-Anwender in Hunderten von Ländern. Mit SpyHunter 5 bringt das junge irische Unternehmen EnigmaSoft eine neue fortschrittliche und hocheffektive Anti-Malware-Lösung auf den Markt, die einen neuen Standard an Cybersicherheit für PC-Nutzer bietet.



"In den letzten Jahren wurde Malware immer komplexer und ist derzeit so stark integriert wie nie zuvor. Wir freuen uns, ein völlig neues Verfahren zur Beseitigung der bösartigsten Malware von Computern auf der ganzen Welt vorzustellen", sagte Patrick Morganelli, CEO von EnigmaSoft Limited. "Wir sind zunehmend zuversichtlich, dass SpyHunter 5 für einen neuen Maßstab beim aktiven PC-Schutz vor den sich weiterentwickelnden Bedrohungen durch aggressive Malware sorgen wird. Wir bei EnigmaSoft sind bestrebt, das höchstmögliche Leistungsniveau beim SpyHunter 5 aufrechtzuerhalten."



EnigmaSoft hat viele bemerkenswerte Verbesserungen gegenüber anderen Programmen integriert. SpyHunter 5 verwendet ein fortschrittliches Beseitigungsverfahren mit einem maßgeschneiderten Low-Level-Betriebssystem, das unter Windows läuft, um selbst die hartnäckigsten Malware-Bedrohungen zu entfernen. Abonnenten von SpyHunter 5 profitieren außerdem von schnellen System-Scan-Zeiten, verbesserter Kontrolle der Scan-Ergebnisse, erweiterter und fortschrittlicher heuristischer Erkennung zur Erfassung unbekannter Bedrohungen und dem in SpyHunter 5 integrierten technischen Support-System Spyware HelpDesk 24/7.



SpyHunter 5 bietet mit Spyware HelpDesk (https://www.enigmasoftware.com/products/spyware-helpdesk/), eine interaktive, direkt in SpyHunter 5 integrierte Kundensupport-Lösung, die sich um alle Probleme kümmert, die SpyHunter 5 nicht automatisch lösen kann. Er stellt eine direkte Verbindung zwischen dem technischen Support-Team von EnigmaSoft und dem Abonnenten her. In Fällen, in denen eine hartnäckige Bedrohung nicht ohne weiteres entfernt werden kann, kann das technische Support-Team von EnigmaSoft den Spyware HelpDesk verwenden, um eine benutzerdefinierte Lösung für das jeweilige Abonnentenszenario zu erstellen. Das technische Support-Team kann mit den Abonnenten persönlich zusammenarbeiten, bis ihre Probleme vollständig behoben sind.



Browser-Cookies sorgen bei vielen Nutzern für Datenschutzbedenken, da sie Informationen über Ihr Browserverhalten oder ihren Browserverlauf speichern können. SpyHunter 5 findet Cookies, die von EnigmaSoft als potenziell unerwünscht identifiziert wurden. Die Testversion von SpyHunter 5 verfügt über den Cookie-Scanner und kann Cookies KOSTENLOS entfernen.



SpyHunter 5 unternimmt auch proaktive Schritte, um neu entdeckte Bedrohungen zu bekämpfen. Die Echtzeit-Malware-Blocker von SpyHunter 5 sollen verhindern, dass Malware und andere potenziell unerwünschte Software installiert oder ausgeführt wird. Fortschrittliche Blocker von SpyHunter 5 werden derzeit als KOSTENLOSE Funktionen angeboten.



Bösartige Bedrohungen sind gefährlicher und intelligenter als je zuvor und gefährden Ihre personenbezogenen Daten, Ihre Bankkonten und den Wert Ihres Computers. Die Markteinführung von SpyHunter 5 geschieht in Zeiten, in denen Cybersicherheitsprobleme und Malware-Infektionen mit alarmierender Geschwindigkeit zunehmen. EnigmaSoft erkennt diese Bedenken und bietet Benutzern SpyHunter 5 als eine entscheidende Lösung, um ihren Bedürfnissen bei der Malwareprävention gerecht zu werden. Besuchen Sie die Produktseite von SpyHunter 5 (https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/), um weitere Informationen zum SpyHunter 5 zu erhalten oder eine Kopie herunterzuladen.



Informationen zu EnigmaSoft Limited



EnigmaSoft Limited ist ein privat geführtes irisches Unternehmen mit Büros und globalem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft hat sich vor allem durch die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter 5, einem Anti-Malware-Software-Produkt und -Service, einen Namen gemacht. SpyHunter 5 erkennt und entfernt Malware, sorgt für besseren Schutz der Privatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen, indem es Malware, Ransomware, Trojaner, Rogue Anti-Spyware und weitere bösartige Sicherheitsbedrohungen, die Millionen von PC-Nutzern im Internet betreffen, bekämpft.



Pressekontakt: Patrick Morganelli info@enigmasoftware.com +1-888-360-0646